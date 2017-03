El pare Hilari Raguer, monjo de Montserrat i historiador, és autor del llibre "Ser independentista no és cap pecat" i ara dona un pas més. És fa seva la idea que va exposar mossèn Antoni M. Oriol Tataret, autor del monumental volum "Nació i Magisteri Pontifici", al presentar el llibret de Raguer

Mossèn Oriol Tataret va dir: "Ser independentista no és només que no sigui un pecat; és que és una virtut".



Hilari Raguer ho deixa molt clar en una de les seves didàctiques i ben documentades col·laboracions periodístiques, ara al setmanari "Catalunya cristiana". Ratifica que el Papa reconeixeria la República catalana i establiria relacions diplomàtiques. Argumenta que el Vaticà reconeix un país o règim per realisme i, fins i tot, encara que un país o un règim no li agradi. Cita els casos del reconeixement de la repúbliques americanes independitzades d'Espanya i de les repúbliques comunistes de l'Europa oriental.



Raguer també deixar clar que el dret d'autodeterminació no es una ideologia conjuntural. L'autodeterminació és un dret natural, reconegut per la Doctrina Social de l'Església. Argumenta que es doctrina universal de l'Església que el quart manament, honorar pare i mare, exigeix també honorar la pàtria com un pare o com una mare. També afirma que cap autoritat humana pot dictar-me quina és la meva pàtria perquè és tracta d'una convicció que brolla del fons del cor. No es pot imposar la pròpia pàtria a un altre poble que ja la té.



Afegitó. Res ni ningú por imposar la seva pàtria. Cap Constitució, cap tribunal, cap govern, cap militar, cap mitjà de comunicació, cap caverna político-mediàtica-econòmica