El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest matí, en el decurs de la sessió de control del Parlament de Catalunya, que "el que uneix els catalans, concretament al 84% segons l'última enquesta publicada, és el referèndum".

El cap de l'Executiu responia així al grup parlamentari popular que parlava de divisió a Catalunya, i els ha remarcat "si volen buscar racons de radicalitat o aïllament mirin les seves pròpies files. El seu partit està perdent algunes votacions, com per exemple la reforma del Tribunal Constitucional, que, amb la seva impunitat i manca de diàleg, van voler imposar, i ara és la societat espanyola qui els està aïllant a vostès i de manera sistemàtica".



El cap de l'Executiu ha criticat també a les files populars que "vulguin escampar una mala imatge de Catalunya" assegurant que el procés afecta l'economia, perquè "al final això afecta les persones i les empreses", i els ha recordat que "les dades de creixement empresarial, la internacionalització, la innovació i les exportacions catalanes no només creixen sinó que lideren les de l'Estat espanyol".



"El món està expectant a allò que passi a Catalunya"





En un altre moment de la seva intervenció, i en referència a la percepció que hi ha a arreu del món del que està passant a Catalunya, el president ha subratllat el fet que una revista de prestigi internacional com Time hagi situat el referèndum com a esdeveniment rellevant al 2017. "Algú, i no menor, dóna credibilitat i està expectant a allò que passi a Catalunya", ha ressaltat el cap del Govern.



En aquesta mateixa línia, el president ha detallat d'altres exemples d'aquests darrers dies on es percep la preocupació a Europa davant el procés que viu la presidenta del Parlament i altres membres de la Mesa. Així, ha explicat que ahir la Conferència de Parlaments europeus va donar suport a la presidenta Forcadell, i que parlamentaris escocesos, britànics, irlandesos i suïssos han fet arribar als seus respectius governs la seva preocupació per l'actuació judicial del Govern espanyol.



En aquest sentit, Carles Puigdemont ha llegit també un extracte de la carta adreçada ahir pel president del Parlament de Flandes queixant-se al Govern espanyol, on el polític flamenc diu "sóc de l'opinió que la tasca d'un president del Parlament és la d'organitzar l'espai més ampli i obert possible per al debat polític i per aquest mitjà afavorir l'expressió de totes les veus de la societat. El Parlament de Catalunya ha estat elegit democràticament i pot reposar sobre una llarga tradició democràtica que té un ampli suport entre el ciutadans de Catalunya".



"La pobresa és un objectiu a eradicar"



En resposta al grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i en referència a la renda garantida d'inserció, el president ha fet una crida als partits de l'oposició a "no ser negligents amb el mandat parlamentari i que, per qüestions que no tenen a veure directament amb el fons del debat, no ens allunyem d'un acord que el tenim a tocar si volem".



El cap de l'Executiu ha deixat clar que "la pobresa és un objectiu a eradicar" i ha posat en relleu que el Govern comparteix la diagnosi de com abordar el problema. Per això, ha demanat "siguin generosos, crec que ens podríem posar d'acord en les xifres totals i també podríem en la calendarització de la implementació. Per què no en el model?", s'ha preguntat. I ha continuat "crec que hi ha bases per a l'acord, perquè incorporar les polítiques actives d'ocupació com a garantia per eradicar la pobresa és un guany per a tothom". I ha reblat "si la ponència acaba amb un acord, els anys propers podrem dotar-nos amb els diners necessaris per tenir finalment aquesta eina que tots desitgem".